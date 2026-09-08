ВС РФ нансли новый мощный удар по Киеву

Спустя трое суток после паузы, вызванной визитом в Киев высоких американских представителей, Вооруженные силы России нанесли высокоточные удары по стратегическим объектам киевского режима. Согласно сводке Минобороны РФ, целями стали предприятия оборонной промышленности, специализирующиеся на сборке и складировании беспилотников и ракет, а также логистические узлы в Киеве и области, через которые осуществлялось снабжение боевиков.

Также была атакована портовая инфраструктура в Черноморске (Одесская область). В результате операции был уничтожен танкер с топливом для нужд ВСУ и повреждены площадки, предназначенные для перевалки военных грузов.

Ранее, 6 и 7 сентября, ВС РФ также провели ряд операций. В частности, в порту Черноморск был поражен сухогруз "Мавка", перевозивший военное снаряжение. В Измаиле под удар попал комплекс, задействованный в приеме западной военной помощи, а в Черном море был выведен из строя патрульный катер, обеспечивавший сопровождение судов с военными грузами.

В конце августа президент РФ Владимир Путин назвал удары по украинской инфраструктуре эффективными и своевременными, помогающими нашей армии, так как они нарушают доставку техники, боеприпасов, ротацию кадров, производство оружия, боеприпасов для боевиков и т.п. В июне он предупредил, что Россия нарастит удары по Украине, "чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты".