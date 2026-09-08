Уральский парк "Оленьи ручьи" заплатит за смерть ребенка от укуса клеща

На Среднем Урале суд взыскал с природного парка "Оленьи ручьи" компенсацию за смерть ребенка от укуса клеща.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, трагедия произошла в мае 2024 года. Ребенок с матерью и группой знакомых отдыхал в парке, где его в голову укусил клещ. В тот же день родители доставили мальчика в больницу, где клеща удалили и ввели вакцину. Однако спустя две недели у ребенка поднялась температура и в июне того же года он скончался.

В июне 2025 года родители обратились с иском к природному парку о компенсации морального вреда в связи со смертью сына. Верхнепышминский городской суд, приняв во внимание выводы судебно-медицинской экспертизы, взыскал с "Оленьих ручьев" по 1 млн рублей в пользу каждого из родителей. Также с природного парка взыскана госпошлина в доход местного бюджета.

Недавно суд взыскал с уральской больницы 300 тысяч рублей за смерть пациента. Деньги получит его супруга.