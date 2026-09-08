В Екатеринбурге пройдет "Кубок дружбы народов" по футболу в рамках Фестиваля молодежи

В рамках проведения Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге пройдет "Кубок дружбы народов". На футбольном турнире выступит до 100 участников фестиваля, объединенные в сборные команды.

Как сообщает департамент информполитики региона, соревнования пройдут 16 сентября в зоне уличной культуры на площадке фестиваля.

Всего в программе фестиваля запланировано свыше 30 спортивных мероприятий и активностей. Среди них фестиваль национальных видов спорта с демонстрационными мастер-классами по мас-рестлингу, городошному спорту, русской лапте и перетягиванию каната. Участников фестиваля также будут привлекать к массовым зарядкам и флешмобам под руководством чемпионов. В программу войдут: массовая растяжка на стадионе, киберспортивные и VR-активности, спортивное программирование, BMX, скейтбординг, брейкинг и другие направления.

В большинстве мероприятий смогут принять участие жители Свердловской области – участники программы "Горожане".

Напомним, что Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября и объединит более 10 тыс. участников из 191 страны.