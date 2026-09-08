"Дюна" и "Мстители" не выйдут в российский прокат раньше 2027 года

Зрители увидят "Дюну3" и "Мстителей" не раньше весны 2027 года. Глава Ассоциации владельцев кинотеатров России Алексей Воронков, рассказал ТАСС, что "Дюна" и "Мстители" пока не появятся в российском прокате.

По его словам, дело тут не в отечественном кино. Даже если американские студии и российская сторона договорятся, зрители увидят эти фильмы в кинотеатрах не раньше 1 апреля 2027 года.

Кроме того, практика предсеансового обслуживания в кинотеатрах страны может уйти в прошлое. По мнению Воронкова сейчас залы обходят закон с помощью этой схемы: зритель покупает билет на легальный фильм, а перед ним кинотеатр "бесплатно" показывает иностранную картину без прокатного удостоверения и без прав.

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