08 Сентября 2026
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Уже шесть: На Урале массово задерживают кандидатов от "Яблока"

В Свердловской области массово задерживают кандидатов от партии "Яблоко". На данный момент известно о пяти задержаниях, помимо председателя партии в гордуме Екатеринбурга Константина Киселева.

Как сообщает пресс-служба регионального "Яблока", сначала задержали кандидатку в депутаты заксобрания по Красноуфимскому округу Шану Огней и кандидата в Госдуму по Серовскому округу Владимира Собянина. После них поступило сообщение о задержании Александра Кудельникова, баллотирующегося по Верх-Исетскому району и Алексея Холодарева - третьего номера в списке на выборах в заксобрание Свердловской области. Последний успел позвонить и сообщить о том, что его везут в отдел полиции.

Затем полиция взяла действующего депутата думы Сухого Лога от партии "Яблоко" и кандидата в Госдуму и заксобрание по Асбестовскому округу Владимира Севостьянова. Его специально доставили в Екатеринбург, где находятся и другие задержанные.

На каждого из кандидатов составлен протокол по статье 20.3 КоАП "Демонстрация экстремисткой символики".

Известно, что Шана Огней ранее опубликовала рисунок, на котором присутствует пентаграмма, Кудельников опубликовал пост в запрещенной сети в мае 2024 года, а Севостьянов репостнул публикацию в 2020 году. Сообщается, что всех задержанных, кроме Огней, уже отпустили.

Напомним, что Константина Киселева также сегодня задержали - он собирался на телеканал "ВГТРК–Урал" для участия в предвыборных дебатах, но был доставлен в отдел полиции. Поводом для задержания и последующего протокола стала публикация депутата от 2021 года, в которой на заднем плане была видна большая буква "Н", связанная с Алексеем Навальным*.

Политик участвует в выборах в Госдуму по одномандатному округу. Привлеченные к ответственности по статье 20.3 КоАП РФ в течение года не могут участвовать в выборах в качестве кандидатов.

*внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

Теги: Екатеринбург, Яблоко, кандидат, задержание


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