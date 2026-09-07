Четыре дня проезд в метро Екатеринбурга будет стоить 1 рубль при оплате по биометрии

Проезд в метро Екатеринбурга при оплате по биометрии будет стоить 1 рубль. Тариф будет действовать с 13 по 16 сентября в рамках Международного фестиваля молодежи, сообщает пресс-служба мэрии.

Стоимость поездки будет рассчитываться автоматически при проходе через турникет.

"Международный фестиваль молодежи – это встреча с современной Россией, и она должна начинаться не у выставочного стенда, а уже в городе. В Екатеринбурге участники фестиваля, жители региона и гости смогут познакомиться с российской технологией в самом обычном маршруте – поездке на метро. Свердловская область создала инфраструктуру, в которой биометрическая оплата доступна на каждом турникете, а тариф в 1 рубль открывает этот опыт для всех пассажиров. Достаточно одного взгляда, чтобы увидеть: технологии будущего здесь уже стали частью городской жизни", – отметил гендиректор Центра биометрических технологий Владислав Поволоцкий.

Напомним, Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. В эти дни в уральскую столицу съедутся участники и волонтеры из 191 страны и 89 регионов России.