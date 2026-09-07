09 Сентября 2026
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Спорт Свердловская область
Фото: Дмитрий Чабанов

Новый формат в практической стрельбе: на чемпионате России представили класс "Оптикс"

На летней базе Академии практической стрельбы "Архангел Михаил" в Екатеринбурге завершился чемпионат России по практической стрельбе из пистолета. Чемпионат прошел при поддержке Русской медной компании (РМК) и стал одним из главных событий сезона для отечественной практической стрельбы, объединив спортсменов, судей, тренеров и специалистов со всей страны.

В течение пяти соревновательных дней спортсмены боролись за звание сильнейших стрелков страны. На старт вышли 445 участников, которые прошли 24 упражнения, продемонстрировав скорость, точность, тактическое мышление и высокий уровень безопасного обращения с оружием.

В практической стрельбе спортсмены соревнуются в разных классах в зависимости от конструкции и степени модификации оружия. В одних разрешено использовать оптический прицел и серьёзно дорабатывать пистолет, в других требования к оружию значительно строже. На чемпионате России было представлено семь классов, в том числе новый — класс "Оптикс". Спортсмены впервые получили возможность опробовать этот формат в условиях официальных соревнований, сообщили в пресс-службе РМК.

Президент Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин отметил высокий уровень соревнований и роль Екатеринбурга в развитии этого направления:

"Екатеринбург по праву можно назвать столицей практической стрельбы. Здесь учитывается всё самое передовое, что появляется в мире: новые элементы мишенной обстановки, современные подходы к построению упражнений и различные новшества. В этом году мы представили класс "Оптикс", и в скором времени он появится в официальном списке классов по пистолету. Это своеобразный гибрид между стандартным и классическим пистолетом, только с оптическим прицелом".

(2026)|Фото: Дмитрий Чабанов

За пять соревновательных дней спортсмены выполнили более 500 выстрелов каждый. Упражнения включали различные дистанции, положения для стрельбы, перемещения и смену стрелковых позиций. Участникам необходимо было максимально быстро поражать мишени и выбирать оптимальную тактику прохождения каждого упражнения.

Особую роль в проведении чемпионата сыграла судейская команда. Судьи контролировали соблюдение правил, безопасность спортсменов и корректность подсчёта результатов на протяжении всех соревновательных дней.

После прохождения всех 24 упражнений определены победители и призёры чемпионата России в спортивных и возрастных категориях. Особенно успешно выступили представители Свердловской области. Сразу три спортсмена региона стали чемпионами России в общем зачёте своих классов:

  • Владимир Титов — 1-е место, класс "Оптикс";
  • Павел Сумин — 1-е место, класс "Стандартный";
  • Артём Жидков — 1-е место, класс "Серийный".

Сборные Свердловской области показали высокий результат и в командном зачёте.

  • 1-е место — Свердловская область – 3Класс "Серийный": Артём Жидков, Владислав Румянцев, Анатолий Скрипов, Дмитрий Исаков.
  • 2-е место — Свердловская область – 1Класс "Стандартный": Павел Сумин, Антон Мезенцев, Анна Могутова, Юрий Панов.
  • 3-е место — Свердловская область – 7Класс "Открытый": Роман Халитов, Павел Санников, Игорь Васильев, Алексей Васильев.


Следующим событием для Академии практической стрельбы "Архангел Михаил" станет финал Кубка академии, который пройдёт с 5 по 8 ноября в крытом тире, построенном Русской медной компанией.

Теги: Оптикс, Русская медная компания, Архангел Михаил


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