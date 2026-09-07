У ТЦ "Мега" в Екатеринбурге горит несанкционированная свалка

В Екатеринбурге в микрорайоне ВИЗ, недалеко от ТЦ "Мега", вспыхнул пожар. В городских пабликах очевидцы сообщают, что горит несанкционированная свалка, куда якобы регулярно свозят мусор.

В пресс-службе областного ГУ МЧС подтвердили Накануне.RU, что действительно горит мусор, огонь распространился на площади 200 кв.м.

"В 15.15 поступило сообщение о возгорании по адресу: Екатеринбург, ул. Металлургов, 78. На месте работают 16 человек личного состава и 4 единицы пожарно-спасательной техники. Информации о пострадавших не поступало", - рассказали в ГУ МЧС.

Свалка находится на границе с лесом, недалеко от жилых домов. В небо поднимается черный дым.