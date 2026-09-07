09 Сентября 2026
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Фото: Леонид Корнильев

Волонтерский центр РМК наградил победителей конкурса "Территория добра" на молодежном форуме "Утро"

Волонтерский центр РМК "Сила Урала" определился с тремя победителями конкурса "Территория добра" в рамках форума молодежи УрФО "Утро", который в этом году проходит в Кургане. Лучшие авторы получили помощь в размере 250 тыс. рублей на реализацию своих проектов.

"Мы организуем конкурс волонтерских проектов "Территория добра. Утро" в рамках форума, чтобы развивать добровольчество по всему Уральскому федеральному округу. Наша цель — помочь ребятам менять жизнь к лучшему и способствовать преображению регионов. Такие площадки дают молодым лидерам ресурсы для реализации идей и позволяют добровольчеству становиться реальной силой позитивных изменений. Для нас особенно важно, что форум становится не просто площадкой для обмена опытом, а настоящей стартовой точкой для масштабных социальных инициатив. Мы видим, как из небольших локальных проектов вырастают системные решения, и гордимся тем, что можем поддержать этот путь", — заявил директор Волонтерского центра РМК Владислав Овчинников.

(2026)|Фото: Леонид Корнильев

В жюри конкурса вошли представители "Силы Урала", которые отметили искреннее желание участников сделать жизнь вокруг лучше. В итоге, победителями стали Екатерина Гречухина из Нефтеюганского района ХМАО, Антонина Лаврентьева из поселка Юргамыш Курганской области и Екатерина Язовцева из Екатеринбурга.

Автор из ХМАО представила проект "Навык, который спасает жизнь" — это цикл муниципальных мероприятий. С их помощью местные жители приобретут практические навыки, необходимые в первые минуты чрезвычайной ситуации. Например, для них проведут мастер‑классы по первой помощи и действиям при ЧС.

Активист из Курганской области Антонина Лаврентьева предложила организовать межмуниципальный слет "Твори добро". На единой площадке школьники из добровольческих отрядов четырех регионов смогут встречаться и обмениваться опытом. Слёт поможет систематизировать лучшие практики, повысить мотивацию подрастающего поколения и сформировать межрайонную сеть взаимопомощи.

(2026)|Фото: Леонид Корнильев

Победительница из Екатеринбурга выступила за проведение молодежных добровольческих соревнований "Тон на бадминтон". Проект будет популяризировать бадминтон как вид спорта и форму активного досуга, пропагандировать здоровый образ жизни и общечеловеческие ценности, а также формировать устойчивый интерес к спортивным состязаниям.

На реализацию инициатив участникам конкурса дается год, чтобы была возможность воплотить свои проекты в любой сезон.

Награждение проходило в последний день форума, 5 сентября. Отметим, что каждый год форум проходит в разных регионах УрФО, что помогает объединить молодежь со всего федерального округа и дать активистам возможность познакомиться с экспертами, представить свои идеи, заручиться поддержкой и поделиться опытом со сверстниками.

Форум проводится по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке его полномочного представителя в УрФО и реализуется в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". На церемонию закрытия прибыли полпред в УрФО Артем Жога и губернатор Курганской области Вадим Шумков.

(2026)|Фото: Леонид Корнильев

Важной частью программы также стала туристическая сессия, где активист Волонтерского центра РМК Наталья Сопова погрузила слушателей в историю преображения Карабаша: рассказала, какие экологические и инфраструктурные проблемы стояли перед городом, какие шаги уже удалось реализовать и каких результатов добиться. Особое внимание спикер уделила своему проекту "ЭкоКарабаш", который направлен на формирование экологической культуры и вовлечение горожан и особенно молодежи в благоустройство и сохранение окружающей среды. В завершение сессии Наталья вручила одному из участников книгу "Карабаш" за лучший вопрос.

(2026)|Фото: Леонид Корнильев

"Карабаш — удивительное место с богатой промышленной и исторической культурой. Сегодня мы стараемся привлекать в город как можно больше туристов. Наша задача — показать Карабаш, отказавшись от старых стереотипов, раскрыть его историю, уникальную природу и потенциал для развития туризма. Экскурсии объединяют людей, которым уже интересен наш город, и с помощью таких проектов мы можем говорить и о более важных вопросах — сохранении флоры и фауны, бережном отношении к окружающей среде и экологической ответственности. Именно поэтому я считаю, что проект "ЭкоКарабаш" — это вклад не только в настоящее, но и в будущее города. Я уверена, что у Карабаша есть все возможности стать известным и привлекательным туристическим местом", — рассказала Наталья Сопова.

Волонтёрский центр РМК создан в сентябре 2021 года при поддержке Благотворительного фонда РМК. В период с 2020-го по конец 2021 года в ряды волонтеров вступило около 10 тыс. человек в Свердловской и Челябинской областях, сегодня количество активных людей возросло до 16 тыс. Активисты помогают проводить патриотические, экологические и спортивные акции и мероприятия, развозят продуктовые наборы нуждающимся, помогают пожилым людям, а также проводят мастер-классы для детей и их родителей.

Теги: РМК, Территория добра, форум Утро, Артем Жога


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