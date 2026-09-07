Команда из Тюменской области завоевала первое место во Всероссийской военно-патриотической игре "Зарница 2.0"

Команда "ВОИН‑ТИГРЫ" из Тюменской области завоевала первое место во Всероссийской военно-патриотической игре "Зарница 2.0", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Команды встретились на территории Волгоградской области. Команда из Тюменской области стала лучшей в старшей возрастной категории – это большое достижение для региона.

В состав команды вошли курсанты филиала центра "ВОИН" – ребята из Тюменского и Ялуторовского округов и Ишима. Перед соревнованиями они прошли серьёзную подготовку под руководством инструкторов филиала: отрабатывали навыки огневой и тактической подготовки, учились управлять беспилотными летательными аппаратами и занимались тактической медициной.

"Самое главное, военно-патриотическая игра, которая проводится по инициативе нашего Президента Владимира Владимировича Путина, воспитывает в ребятах стойкость, умение работать в команде и добиваться своих целей. От всей души поздравляю юных победителей, их наставников и родителей с этой яркой и заслуженной победой!" - сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Организаторами игры выступает Движение первых совместно с "Юнармией" и центром "Воин" при поддержке Росмолодежи, Министерства просвещения РФ и Министерства обороны РФ. Федеральным партнером игры выступает Всероссийский студенческий корпус спасателей. "Зарница 2.0" реализуется по национальному проекту "Молодежь и дети".