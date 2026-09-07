Мужчина погиб от лап медведя в Бурятии, несмотря на усилия двух хирургов

Медведь напал на жителя Бурятии, мужчина получил тяжелые травмы головы и умер в больнице, сообщил в "Максе" глава республики Алексей Цыденов.

Трагедия произошла в Закаменском районе, в улусе Хуртага. Ранее глава региона сообщил, что мужчина провожал жену на автобус, а по пути на него набросился хищник.

"Выяснилось, что мужчина по пути на остановку свернул в лес проверить свой домашний скот, здесь на него и напал медведь. Спасти, к сожалению, мужчину не смогли. Он получил очень тяжелые травмы головы. Два хирурга боролись за его жизнь. Выражаю глубокие соболезнования родным", - написал Цыденов.

На месте работают специалисты Бурприроднадзора. Они осматривают место нападения и обследуют территорию. Ведомство приняло решение о ликвидации медведя.

Ранее в Красноярском крае женщины ушли в лес за грибами и не вернулись, родственники обратились в полицию, а 2 сентября волонтеры нашли их тела в 3-4 км от поселка с повреждениями, указывающими на нападение медведя.