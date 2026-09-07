АдГ одержала уверенную победу на выборах в Саксонии-Анхальт

На прошедших выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) одержала уверенную победу, заручившись поддержкой 44% избирателей. Показатель стал рекордным для партии за всю ее историю, удвоив результат 2021 года (21%).

Кандидат от АдГ на пост премьер-министра Ульрих Зигмунд назвал успех на выборах "историческим поворотом". Активность избирателей достигла исторического максимума со времен объединения Германии, составив 78%. Для Христианско-демократического союза (ХДС) итоги голосования стали катастрофическими: набрав лишь 17%, партия обновила свой антирекорд, значительно уступив результатам 2021 года (37%) и даже показателям 1998 года.

При этом АдГ так и не получила абсолютного большинства в парламенте земли (39 из 83 мест). Зигмунд заявил, что протягивает руку всем политическим силам, которые стремятся к смене политического курса, включая проблему миграции. Он считает, что население дало партии четкий мандат на управление. До голосования в АдГ рассчитывали получить возможность сформировать однопартийное правительство.

20 сентября также пройдут выборы в Берлине и Мекленбурге — Передней Померании. Почти половина немцев (47%) опасаются, что правление АдГ плохо скажется на будущем страны, а почти каждый четвертый немец (22%) готов рассмотреть вариант эмиграции, если АдГ придет к власти не только на местном, но и на федеральном уровне.