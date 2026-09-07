Посадку на поезда и самолеты хотят привязать к мессенджеру "Макс"

Минтранс в будущем планирует использовать мессенджер "Макс" для посадки пассажиров на самолеты и поезда, заявил в интервью ТАСС министр транспорта России Андрей Никитин.

Идентифицировать пассажиров предполагается по Max ID. Никитин уточнил: идея пока остается перспективным направлением, а не утвержденным проектом - конкретную дату запуска не определили.

До этого россиянам стала доступна посадка по биометрии. В апреле опцию запустили на поездах по маршрутам Москва - Нижний Новгород, Москва - Кострома и Москва - Иваново, а в августе - Нижний Новгород - Киров и Нижний Новгород - Иваново. Кроме того, россияне могут садиться в самолет по биометрии в аэропортах Шереметьево и Пулково.

Ранее правительство выпустило распоряжение: к 2030 году все госслужащие должны перевести рабочие переписки на платформу "Макс" - доля сообщений в этом сервисе должна достичь 100%, то есть иностранные мессенджеры для работы полностью запретят.

Между тем, российский мессенджер "Макс" был удален из App Store — официального магазина приложений в экосистеме Apple. Компания Apple заявила, что удаление связано с соблюдением санкционных требований.