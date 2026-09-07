Россияне признались в любви к труду: опрос ВЦИОМ развеял миф об "обломовщине"

73% россиян считают себя скорее усердными и старательными работниками, и только 21% признаются в лени, сообщил ВЦИОМ.

"Стереотип об "обломовщине" остался в далеком прошлом: как и пять лет назад, 73% опрошенных считают себя скорее трудолюбивыми, и лишь 21% признает за собой лень", - говорится в сообщении.

Свое трудолюбие россияне связывают прежде всего с привычкой много работать (61%). Внутренние установки, воспитание, ответственность и нежелание сидеть без дела упоминают значительно реже (35%).

Наряду с привычной ленью все чаще говорят о прокрастинации: в 2021 году 74% слышали этот термин впервые, а в 2026 году - уже 59%. Именно ее чаще всего практикуют россияне: 30% признаются, что часто откладывают дела на потом.

Главный источник лени для многих - домашний быт (44%). Заметно реже лень возникает при выполнении бюрократических, монотонных и неинтересных дел (7%), а также в отношении работы или учебы (6%).

В опросе ВЦИОМ, прошедшем 17 июля 2026 года, приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.