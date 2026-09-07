Депутата от "Яблока" Киселева задержали в Екатеринбурге

Депутата и председателя фракции партии "Яблоко" в гордуме Екатеринбурга задержали прямо на выходе из дома. Об этом сообщает региональное отделение партии.

Киселев собирался на телеканал ВГТРК–Урал для участия в предвыборных дебатах, но был задержан полицией. Депутата уже доставили в отдел №5 по Ленинскому району.

В партии заявили, что Киселеву вменяют административное правонарушение.

"Вероятно, по статье о демонстрации экстремистской символики", - предположили в "Яблоке".

Ранее суд отстранил "Яблоко" от выборов в свердловское заксобрание. Также с выборов в Госдуму был снят федеральный список партии.