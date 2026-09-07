Экстренные службы завершили осмотр дома, пострадавшего от атаки БПЛА в Перми

Экстренные службы завершили осмотр дома в Перми, в который сегодня врезался БПЛА, передает корреспондент Накануне.RU.

О завершении осмотра дома сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Он сообщил, что других пострадавших не обнаружено и выразил соболезнования родным погибшего.

"Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.На месте работают следственные органы. После проведения следственных мероприятий специалисты начнут обследовать дом, чтобы определить объем и характер необходимых ремонтных работ. Сейчас наша задача оперативно оказать помощь людям", - сообщил глава региона.

Напомним, в результате атаки БПЛА один человек погиб, четверо пострадали. Состояние одного - крайне тяжелое. Возбуждено уголовное дело о теракте.