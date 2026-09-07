Астраханских работников нефтегазовой отрасли с профессиональным праздником поздравил губернатор

В Астрахани состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников нефтяной и газовой промышленности. В нем принял участие губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, который вручил региональные награды ведущим специалистам отрасли.

Глава региона подчеркнул, что нефтегазовый комплекс остается ключевым, системообразующим сектором экономики региона, в котором сегодня трудятся более 20 тысяч астраханцев.

Игорь Бабушкин особо отметил высокую социальную ответственность нефтегазовых компаний, которые активно участвуют в развитии социальной сферы, а также продолжают программы газификации и догазификации населенных пунктов. Он поблагодарил работников и ветеранов отрасли за профессионализм, самоотдачу и верность своему делу.

«Спасибо вам за ваш большой вклад в общее дело и поддержку наших ребят — участников специальной военной операции. Желаю вам крепкого здоровья, мира и благополучия, а нашему региону и всей стране — дальнейшего развития», — резюмировал губернатор.

Также за высокие профессиональные достижения ряд сотрудников предприятий нефтегазового сектора были удостоены ведомственных благодарностей. Награды вручил министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области Виталий Щепин.