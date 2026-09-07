"Луна наша": Трамп заявил о праве США на спутник Земли

Дональд Трамп объявил естественный спутник Земли владением Соединенных Штатов. В принадлежащей ему социальной сети Truth Social глава Белого дома выложил фотографию ночного светила, сопроводив ее сообщением "Луна наша" (The Moon is ours), которое завершается изображением американского флага.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в "озеро Америка" и допустил смену названий Тихого и Атлантического океанов - мол, раз появились "новые" заливы и озера, логично переименовать и океаны.