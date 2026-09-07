Пермский край атаковали вражеские БПЛА: в вузах отменили утренние пары, в аэропорту задерживаются рейсы

В Пермском крае введен режим "Беспилотная опасность", сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства территориальной безопасности края. В ведомстве сообщили, что в настоящий момент идет отражение атаки на промышленные объекты региона.

Прикамцам напомнили, что приближаться к обломкам беспилотников запрещено. Также нельзя снимать и выкладывать в соцсети работу ПВО, чтобы не помогать врагу. Телефон вызова экстренных служб — 112. На месте работают оперативные службы.

Между тем, в пермских вузах отменены утренние пары. Речь идет о Пермском государственном научно-исследовательском университете (ПГНИУ) и Пермском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова. Аэропорт Перми приостановил прием и выпуск воздушных судов. План "Ковер" действует в Перми и Соликамске.