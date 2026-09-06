В Ростове-на-Дону введен локальный режим ЧС после атаки украинских БПЛА

В Ростове-на-Дону введен локальный режим ЧС. Он затронет границы улиц, где был нанесен ущерб после падения обломков украинских беспилотников, сообщил в своих соцсетях глава города Александр Скрябин.

"Принято решение: ввести режим ЧС в границах улиц, где нанесен ущерб после падения БПЛА; организовать работу оперативных штабов и комиссий для оценки ущерба; организовать обход для оценки и фиксации ущерба и прием заявлений на оказание материальной помощи у пострадавших граждан", - написал градоначальник, добавив, что коммунальным службам уже поручили приступить к уборке прилегающих к месту ЧП территорий.

До этого глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что над регионом в ночь с 5 на 6 сентября было уничтожено около 30 украинских БПЛА. Их обломки повредили квартиры и окна жилого дома в Ленинском районе, в Советском районе Ростова-на-Дону был госпитализирован ребенок, а позже еще двое из трех человек, обратившихся за медпомощью.

Также, обломками был поврежден локомотив поезда в Чертковском районе, из-за чего задержаны семь пассажирских поездов. По словам губернатора, задержка составит около трех часов. Сейчас на месте работают специальные службы.