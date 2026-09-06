Минобороны РФ: за ночь ПВО уничтожили 258 украинских беспилотников

За прошедшую ночь силами ПВО было перехвачено и уничтожено 258 украинских БПЛА. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"В период с 20.00 мск 5 сентября до 8.00 мск 6 сентября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 258 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Беспилотники были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

Как сообщает губернатор Рязанской области Павел Малков в своих соцсетях, падение обломков БПЛА привело к пожару на одном из местных предприятий. Предварительно, пострадавших нет. Обломки также повредили жилой дом в Рязани и Сапожковском округе.

Также, обломками был поврежден локомотив поезда в Ростовской области (в Чертковском районе), из-за чего задержаны семь пассажирских поездов. Об этом в соцсетях написал глава региона Юрий Слюсарь. По его словам, задержка составит около трех часов. Сейчас на месте работают специальные службы.