Зампред ВТБ Дмитрий Брейтенбихер рассказал о составе среднего портфеля частных инвесторов

Средний портфель клиентов ВТБ, инвестирующих на фондовом рынке, включает 47% облигаций, 23% акций и около 5% золота, остальное приходится на фонды денежного рынка и депозиты. Такую структуру привел зампред банка Дмитрий Брейтенбихер в интервью РБК на ВЭФ-2026.

Собственный портфель банкира, по его словам, повторяет эту пропорцию: около половины — консервативные инструменты, преимущественно облигации, есть также акции с хорошими дивидендами и частично золото. «Если я буду что-то рекомендовать или подсвечивать интерес к тому или иному активу, не инвестируя туда сам, — это будет не экспертиза, а лицемерие», — отметил Брейтенбихер.

По словам зампреда ВТБ, практики, которые раньше применялись только для состоятельных клиентов, благодаря анализу больших данных и искусственному интеллекту становятся доступны и массовому инвестору — банки получили возможность предлагать продукты, учитывающие индивидуальные предпочтения клиента, а не только общую ситуацию на рынке.

Среди тенденций среди состоятельных клиентов банкир также выделил рост интереса к планированию преемственности капитала — актуально это для тех, кто формировал состояние в 1990-е и 2000-е годы, а также смещение приоритетов от максимизации текущего дохода к разумной диверсификации и защите от рисков.