ЦСКА обыграл "Зенит"

Московский ЦСКА обыграл петербургский "Зенит" в 7-м туре Российской Премьер-лиги.

Под занавес первого тайма Иван Обляков реализовал пенальти и вывел москвичей вперед. Затем на 84-й минуте Александр Соболев сравнял счет. Победный гол забил все тот же Обляков.

После этой игры "Зенит" с 12 очками располагается на четвертой строчке в таблице. ЦСКА находится на втором месте (15 очков).

В следующем туре чемпионата России "Зенит" сыграет с московским "Локомотивом". ЦСКА проведут матч с казанским "Рубином".