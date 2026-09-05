ЦСКА обыграл "Зенит"
Московский ЦСКА обыграл петербургский "Зенит" в 7-м туре Российской Премьер-лиги.
Под занавес первого тайма Иван Обляков реализовал пенальти и вывел москвичей вперед. Затем на 84-й минуте Александр Соболев сравнял счет. Победный гол забил все тот же Обляков.
После этой игры "Зенит" с 12 очками располагается на четвертой строчке в таблице. ЦСКА находится на втором месте (15 очков).
В следующем туре чемпионата России "Зенит" сыграет с московским "Локомотивом". ЦСКА проведут матч с казанским "Рубином".