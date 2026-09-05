Начало матча лидеров Первой лиги перенесли из-за ограничений в аэропорту Сочи

Начало матча 10-го тура Первой лиги между лидерами чемпионата "Сочи" и "Нижним Новгородом" перенесено на два часа. Об этом Накануне.RU сообщили в нижегородском клубе.

Изначально встреча на стадионе "Фишт" должна была начаться в 17:00 мск. Однако теперь время игры перенесено на 19:00.

"В аэропорту Сочи из-за временных ограничений на прием и выпуск самолетов задерживается около 60 авиасообщений, в том числе и рейс с нашей командой. Парни должны были вылететь из Нижнего Новгорода еще вчера", - пояснили в клубе, уточнив, что сегодня команда все же смогла вылететь на матч.

В данный момент "Нижний Новгород" занимает первое место в чемпионате Первой лиги. "Сочи" располагается на четвертой строчке. Встреча может стать важной за борьбу за выход в Российскую Премьер-лигу.