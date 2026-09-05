05 Сентября 2026
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Фото: Накануне.RU

НАБУ заявило о разоблачении ОПГ в офисе генпрокурора Украины

На Украине очередной коррупционный скандал. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят спецоперацию "Карфаген" по разоблачению ОПГ, которую курировал сотрудник офиса генпрокурора. Основной ее "бизнес" - легализация активов и покровительство сети мошеннических колл-центров.
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Главным фигурантом называется замначальника департамента международно-правового сотрудничества Сергей Кропива. Его задержание подтверждают СМИ и в Раде. В офисе генпрокурора уже пообещали отстранить его от работы. Также сообщалось об обысках у генпрокурора Руслана Кравченко.

Как пишет "Страна", новая атака НАБУ и САП на офис генпрокурора - это часть стратегии западных структур, поддерживающих экс-министра обороны Михаила Федорова. Их цель - ослабить Зеленского и добиться принятия законов, которые лишат его контроля над силовиками и судами. Этому мешает лояльный Зеленскому генпрокурор Кравченко, который отказывается подписывать подозрения депутатам, стоящим на этом пути. И НАБУ и САП пытаются запугать Кравченко или добиться его отставки через коррупционные обвинения. Режим же, осознавая серьезность положения, будет защищать позицию генпрокурора. Конфликт между Зеленским и группой поддержки Федорова обостряется.

НАБУ и СПА стали на Украине практически параллельной властью, писал недавно журнал The Economist.

Теги: НАБУ, коррупция, украина


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