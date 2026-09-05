ВС РФ нанесли массированный удар по военным и промышленным объектам на Украине

Министерство обороны РФ заявило о серии высокоточных ударов, нанесенных по объектам военной и промышленной инфраструктуры Украины.

В ночь на 5 сентября целями стали предприятия металлургического сектора в Днепропетровской области, включая заводы "Каметсталь" и Днепровский метзавод, обеспечивающие нужды военной промышленности правящего на Украине режима. Также были поражены логистические узлы и энергетические объекты в Николаевской и Одесской областях, в частности подстанция "Николаевская" и портовая инфраструктура в Черноморске, где, по данным ведомства, находился сухогруз с военными грузами.

Чуть раньше под удар попали объекты в Киевской области: логистический центр "Святопетровский", топливные хранилища в Блиставице и центр радиоразведки в Броварах. Также были поражены склады двойного назначения "Еко-Автотехникс" (Гатное) и "Биокон" (Великая Александровка, оба - в Киевской области), которые использовались для распределения снабжения ВСУ.

Российские и зарубежные эксперты отмечают заметно возросшую эффективность российских ударов, что уже привело к немалым проблемам киевского режима. Зеленский накануне даже объявил трехдневное перемирие до 8 сентября. "Видно, совсем у него плохи дела", - пишет блогер Юрий Подоляка.

Военкор Александр Коц уверен, что Зеленскому и его хозяевам нужна пауза, чтобы прийти в себя и пополнить запасы.