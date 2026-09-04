В течение дня над территорией России было сбито почти 500 беспилотников
В течение дня в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 480 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.
Беспилотники сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.