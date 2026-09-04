Три города Уральского федерального округа получат звание "Город трудовой доблести"

,Президент России Владимир Путин на заседании организационного комитета "Победа" поддержал предложение партии "Единая Россия" о присвоении звания "Город трудовой доблести" 12 городам, среди которых три уральских — Серов, Первоуральск и Копейск. Об этом сообщил в своём канале в мессенджере Max полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Артём Жога, передает корреспондент Накануне.RU.

Звание присваивается в знак признания огромного вклада уральцев в Победу в Великой Отечественной войне. В Серове круглосуточно выпускали легированную сталь для нужд обороны страны. В Первоуральске производили трубы для авиации, танкостроения и ракетной техники, огнеупоры и зажигательные смеси. В Копейске добывали уголь и выпускали боеприпасы. Легендарные предприятия работали на пределе возможностей, а за станками стояли подростки и женщины.

Теперь в Уральском федеральном округе насчитывается 15 Городов трудовой доблести. "Сегодняшнее признание — это nie tylko дань памяти Героям прошлого, но и знак уважения к нынешнему поколению заводчан, которые вновь приближают Победу", — подчеркнул полпред