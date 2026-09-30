01 Октября 2026
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Фото: пресс-служба Группы &quot;Лента&quot;

Завершен ребрендинг магазинов "О’кей" в Екатеринбурге, Иванове, Сургуте и Оренбурге, вошедших в Группу "Лента

«Группа Лента» завершила очередной этап ребрендинга гипермаркетов «О’Кей»: под вывеской «Гипер Лента» заработали восемь магазинов в шести городах: Екатеринбурге, Сургуте, Иванове, Оренбурге, Новосибирске и Воскресенске. Гипермаркеты были закрыты девять дней, за это время компания поменяла торговое оборудование, улучшила выкладку товаров и навигацию по торговым залам. Отдельное внимание было уделено кассам самообслуживания: как показывает опыт интеграции магазинов, после их открытия покупатели высоко оценивают скорость и качество сервиса.

Как сообщает пресс-служба группы "Лента", в Екатеринбурге в гипермаркете на улице Академика Шварца появилось восемь касс самообслуживания, на улице Репина – десять, на улице Бабушкина – шесть. По четыре терминала самообслуживания появилось в гипермаркете в Иванове, Сургуте, Оренбурге и Новосибирске по адресу улица Дуси Ковальчук 1/1. Кроме того, в магазинах появились зоны сборки и выдачи заказов.

«Лента» сохранила более 1 500 самых востребованных товаров во всех категориях, включая продукцию отделов кулинарии и рыбы. Ассортимент дополнили собственные торговые марки и популярные товары «Гипер Ленты». Покупателям доступны низкие цены, доставка из магазинов и дополнительные выгоды по программе лояльности с «Картой № 1».

Директор торговой сети «Гипер Лента» Руслан Ардовский рассказал: «Большинство сотрудников «Окея» продолжат работать в «Ленте». Они хорошо знают своего покупателя, это очень важно для сохранения высоких стандартов обслуживания. После открытия под вывеской «Лента» мы продолжим внимательно изучать отзывы посетителей наших магазинов, чтобы формировать еще более привлекательное предложение для них на основе этой обратной связи».

«Группа Лента» объявила о приобретении 100% доли в ООО «РБФ-Ритейл» — операторе одной из ведущих в России сети гипермаркетов «О'КЕЙ» —2 июня 2026 года. По состоянию на 30 сентября компания провела ребрендинг 31 магазина.

Теги: группа лента, магазины «О’кей», ребрендинг


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