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Фото: ВК Игоря Седова

Игорь Седов в поздравлении с Днем дошкольного работника: Вы закладываете прочный фундамент для будущих успехов юных астраханцев

Председатель Городской Думы Астрахани Игорь Седов поздравил работников дошкольного образования города Астрахани с профессиональнцм праздником.

"От имени Городской Думы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днём воспитателя и всех дошкольных работников!", - написал на своих страницах в соцсетях Игорь Седов.

Детский сад № 348 в Екатеринбурге(2022)|Фото: Накануне.RU

Он отметил, что специалисты дошкольного образования выбрали одну из самых важных и ответственных профессий, которая помогает открывать детям дорогу в большой мир.

"Именно в ваших заботливых руках формируется характер, любознательность и первые представления малышей о добре, дружбе и любви к родному краю. Каждый день, вкладывая в воспитанников тепло души, терпение и профессиональное мастерство, вы закладываете прочный фундамент для их будущих успехов. Ваш труд требует огромной самоотдачи, мудрости и искренней любви к детям — и он по праву заслуживает самого глубокого уважения и признания"- подчеркнул председатель Городской Думы Астрахани.

(2026)|Фото: ВК Игоря Седова

Он также выразил особые слова благодарности  ветеранам дошкольного образования, чей многолетний опыт и преданность профессии служат надёжной опорой для молодых педагогов и примером для всего города.

"Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и оптимизма! Пусть каждый день приносит вам радость от общения с детьми, а ваш благородный труд всегда находит отклик и признательность", - подчеркнул Игорь Седов.

 

Теги: игорь седов, день дошкольного работника, поздравление


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