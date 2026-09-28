На уральском заводе "Атома" сделали уникальный постамент для "капсулы времени"

28 Сентября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зачем приезжали посланники Трампа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область Челябинская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба строительного холдинга &quot;Атом&quot;

На уральском заводе "Атома" сделали уникальный постамент для "капсулы времени"

На уральском заводе изготовили уникальный постамент для "капсулы времени". Ее установили у стадиона "Юность" в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе строительного холдинга "Атом", в честь 100-летнего юбилея стадиона в капсулу поместили послания воспитанников и тренеров спортивной школы олимпийского резерва "Юность", награды легендарных спортсменов и спортивные артефакты. В их числе – шайба с автографом хоккеиста Павла Дацюка, плавательные очки Юрия Прилукова, медали участников Олимпиады в Атланте и Сиднее от легкоатлетки Ольги Котляровой и многое другое.

Капсула со всеми этими предметами была установлена внутри памятного постамента рядом с "Дацюк Ареной". Его по специальному заказу изготовили на заводе "Берит", который входит в структуру строительного холдинга "Атом" и производит малые архитектурные формы для городского благоустройства.

"Мы рады, когда наши изделия не просто украшают любимый город, а подчеркивают его уникальность, вписывают его историю в городскую среду. Спортивная школа "Юность", воспитавшая не одно поколение чемпионов, – гордость региона. Мы с удовольствием приняли участие в проекте по увековечиванию ее достижений", - рассказал управляющий директор завода "Берит" Валентин Третьяков.

Постамент представляет собой прямоугольное основание, на котором находится гладкий камень с гравировкой. Оба элемента изготовлены из архитектурного бетона – его отличает высокая прочность и долговечность, устойчивость к уральской погоде. В состав можно добавить краситель и получить любой цвет, стойкий и насыщенный, который не выгорит на солнце.

Капсула времени, установленная на стадионе "Юность" в Екатеринбурге(2026)|Фото: пресс-служба строительного холдинга "Атом"

Для изготовления постамента на заводе разработали уникальную форму опалубки. Отлитую в бетоне конструкцию вручную отполировали. В состав бетона добавлены натуральные горные породы определенных фракций, за счет этого при шлифовке достигается архитектурная выразительность и уникальность поверхности.

"Капсула заложена на 50 лет, поэтому нам было важно, чтобы постамент получился достаточно прочным, чтобы простоять без изменений такой срок, а также стилистически сочетался с оформлением арены, рядом с которой он расположен. С таким запросом мы обратились к специалистам строительного холдинга "Атом". Нам понравилось, что монумент повторяет и прямоугольную форму, и графитовый цвет, использованные в фасадном решении арены. Уверен, что он сохранит эстетические свойства до момента вскрытия капсулы", - отметил замдиректора МБОУ ДО СШОР "Юность" Александр Евдокимов.

Саму капсулу цилиндрической формы весом 9 килограммов изготовили из латуни с покрытием из никеля и золота на оружейной фабрике в Златоусте (Челябинская область). Откроют ее через полвека, к следующему юбилею стадиона – 19 сентября 2076 года.

Теги: капсула времени, завод, постамент, Атом, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети