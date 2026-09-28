На уральском заводе "Атома" сделали уникальный постамент для "капсулы времени"

На уральском заводе изготовили уникальный постамент для "капсулы времени". Ее установили у стадиона "Юность" в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе строительного холдинга "Атом", в честь 100-летнего юбилея стадиона в капсулу поместили послания воспитанников и тренеров спортивной школы олимпийского резерва "Юность", награды легендарных спортсменов и спортивные артефакты. В их числе – шайба с автографом хоккеиста Павла Дацюка, плавательные очки Юрия Прилукова, медали участников Олимпиады в Атланте и Сиднее от легкоатлетки Ольги Котляровой и многое другое.

Капсула со всеми этими предметами была установлена внутри памятного постамента рядом с "Дацюк Ареной". Его по специальному заказу изготовили на заводе "Берит", который входит в структуру строительного холдинга "Атом" и производит малые архитектурные формы для городского благоустройства.

"Мы рады, когда наши изделия не просто украшают любимый город, а подчеркивают его уникальность, вписывают его историю в городскую среду. Спортивная школа "Юность", воспитавшая не одно поколение чемпионов, – гордость региона. Мы с удовольствием приняли участие в проекте по увековечиванию ее достижений", - рассказал управляющий директор завода "Берит" Валентин Третьяков.

Постамент представляет собой прямоугольное основание, на котором находится гладкий камень с гравировкой. Оба элемента изготовлены из архитектурного бетона – его отличает высокая прочность и долговечность, устойчивость к уральской погоде. В состав можно добавить краситель и получить любой цвет, стойкий и насыщенный, который не выгорит на солнце.

Для изготовления постамента на заводе разработали уникальную форму опалубки. Отлитую в бетоне конструкцию вручную отполировали. В состав бетона добавлены натуральные горные породы определенных фракций, за счет этого при шлифовке достигается архитектурная выразительность и уникальность поверхности.

"Капсула заложена на 50 лет, поэтому нам было важно, чтобы постамент получился достаточно прочным, чтобы простоять без изменений такой срок, а также стилистически сочетался с оформлением арены, рядом с которой он расположен. С таким запросом мы обратились к специалистам строительного холдинга "Атом". Нам понравилось, что монумент повторяет и прямоугольную форму, и графитовый цвет, использованные в фасадном решении арены. Уверен, что он сохранит эстетические свойства до момента вскрытия капсулы", - отметил замдиректора МБОУ ДО СШОР "Юность" Александр Евдокимов.

Саму капсулу цилиндрической формы весом 9 килограммов изготовили из латуни с покрытием из никеля и золота на оружейной фабрике в Златоусте (Челябинская область). Откроют ее через полвека, к следующему юбилею стадиона – 19 сентября 2076 года.