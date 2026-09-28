В Москве нескольким силовикам вменили организацию незаконной миграции

В Москве "накрыли" семь членов преступной группы, трое из которых – бывшие сотрудники полиции. Им вменяют организацию незаконной миграции и иные преступления.

По версии следствия, в группу вошли сотрудники ОМВД России по районам Царицыно, Дорогомилово, Новогиреево, Бирюлево Восточное Москвы и МУ МВД России "Балашихинское". Они создавали поддельные миграционные документы и обеспечивали их незаконный оборот.

Фиктивно поставлены на миграционный учёт двое иностранцев, которые не жили по указанному в документах адресу. Одного из них впоследствии исключили из реестра контролируемых лиц. Также злоумышленники создали миграционную карту с ложными сведениями о цели въезда.

На её основании ещё один иностранец попал на учёт без фактического проживания по адресу. Семеро участников преступной группы задержаны. Им избраны меры пресечения, сообщает СКР.