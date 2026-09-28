Свердловчанам поднимут взнос за капремонт в 2027 году

С 2027 года взнос за капремонт в Свердловской области будет увеличен с 18,81 рубля до 20,29 рублей за 1 кв.м. Соответствующее постановление подписал глава региона Денис Паслер.

"Установить минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2027 год в расчете на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику помещения, в месяц в размере 20 рублей 29 копеек", - говорится в документе.

Новый тариф начнет действовать с 1 января следующего года.