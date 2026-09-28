В Кировской области специалисты вырастили 32 миллиона сеянцев хвойных пород

Воспроизводство лесов в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие» в Кировской области продолжается, проводится целый комплекс мероприятий.

На текущий год общий объём работ по лесовосстановлению запланирован на площади 39 тысяч гектаров. С начала вегетационного периода запланированные работы уже проведены на площади 19,3 тысячи гектаров, что составляет 107% от календарного плана. Агротехнический уход за лесными культурами выполнен на площади 12,4 тысячи гектаров — это 124% установленного плана.

Также высокой результативности удалось достичь в сфере заготовки семян лесных растений. При плановом показателе в 1,48 тонны в регионе заготовлено 5,33 тонны, что составляет превышение плановых показателей более чем в три раза.

В Кировской области уделяют системное внимание развитию лесных питомников, сформирована база для выращивания посадочного материала. В текущем году в питомниках региона выращено порядка 32 миллионов штук сеянцев хвойных пород при потребности региона в 15–16 миллионов штук. Такой объём позволяет не только полностью обеспечить нужды Кировской области, но и содействовать восстановлению лесов в соседних регионах.