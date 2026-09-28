Жительница Краснокамска взыскала четыре миллиона с больниц за гибель плода и удаление матки

Краснокамский городской суд Пермского края вынес решение по гражданскому делу о взыскании компенсации морального вреда. Иск подала местная жительница к Пермской краевой клинической больнице, Краснокамской городской больнице и Пермской станции скорой медицинской помощи. Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

Осенью 2023 года женщина находилась на 34-й неделе беременности. В ноябре она почувствовала боль в животе и вызвала "скорую". В хирургическом отделении краевого перинатального центра ей сделали УЗИ, но причин для госпитализации не нашли. Пациентке рекомендовали консультацию хирурга для исключения острого аппендицита, после чего "скорая" доставила её в хирургическое отделение больницы Краснокамска. Там угроза преждевременных родов не подтвердилась, но и острый аппендицит не исключили.

Во время транспортировки состояние роженицы ухудшалось. Когда её доставили в хирургический стационар Пермской краевой клинической больницы, плод уже погиб. Женщине провели операцию по удалению матки. Разъезды по медицинским учреждениям заняли более четырёх с половиной часов.

Пострадавшая оценила моральный вред в 24 млн рублей - по 8 млн с каждого учреждения. В рамках дела провели комплексную судебно-медицинскую экспертизу, которая подтвердила факт ненадлежащей медицинской помощи со стороны ответчиков.

Суд частично удовлетворил требования. С Пермской краевой клинической больницы взыскано 2 млн рублей, с Пермской станции скорой медицинской помощи - 1,5 млн рублей, с Краснокамской городской больницы - 500 тыс. рублей. Также ответчики обязаны возместить истице судебные расходы на экспертизу. Решение не вступило в законную силу.