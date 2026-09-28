В России появится цифровая платформа данных о недрах

В России вскоре появится единая цифровая платформа, куда соберут данные о недропользовании. Полностью она заработает в течение двух лет.

VK Tech выступает в качестве IT-интегратора, который будет вести разработку на единой платформе. Первым этапом развертывания платформы станет пилот на континентальном шельфе, где будет собрана наиболее полная и оцифрованная геологическая информация. Платформу будут развивать на базе ФГИС "Единый фонд геологической информации о недрах" (ЕФГИ), которую ведет Росгеолфонд.

Платформа должна дополнить существующую систему: привести данные к единому машиночитаемому стандарту, создать инструменты их анализа с помощью ИИ и обеспечить совместную работу с государственными и корпоративными геологическими моделями, пишут "Ведомости".