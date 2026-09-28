Кравцов: Ответственность за последствия ИИ в школе несет учитель

Минпросвещения РФ разрешило учителям использовать искусственный интеллект (ИИ) для подготовки к урокам. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, власти определяют, для каких задач учителя и школьники могут использовать ИИ и какие ограничения необходимо соблюдать. Но именно педагог принимает "окончательное решение", поэтому ответственность несет он, ведомство ни при чем.

Так, учитель с помощью ИИ может готовить материалы и адаптировать их под особенности конкретных учеников, создавать конспекты, задания, тесты, презентации, изображения, схемы и т.п. Но любой материал, созданный ИИ, должен пройти проверку педагога, в том числе на соответствие ФГОС. Отвечает учитель и за защиту персональных данных. Не рекомендуется загружать в ИИ-сервисы не только информацию об учениках, родителях и работниках школ, но и оценки, приказы, распоряжения и прочие официальные данные.

Ранее Минпросвещения разослало школам рекомендации по работе с ИИ. Там подчеркивают, что ИИ - это помощник, а не замена учителя.

Недавно китайское исследование показало, что ИИ оказывает медвежью услугу ученикам: он повышает оценки и сокращает время, но снижает уровень понимания. Член-корреспондент РАН и лидер "Родной школы" Алексей Савватеев вопрошает, кто будет нести ответственность за разрушительные последствия в образовании. Судя по словам Кравцова, за это ответственны учителя.