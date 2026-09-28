Благодаря развитию системы видеомониторинга "Лесохранитель" в Кировской области почти в 10 раз сократилась площадь лесных пожаров

В Кировской области обеспечена комплексная система охраны лесов от пожаров. Лесопожарные формирования региона полностью готовы к пожароопасному сезону — штаты укомплектованы, обеспеченность техникой и оборудованием составляет 100%.

При этом обеспечена нормативная кратность авиационного патрулирования на 2026 год — запланировано 989 часов лётного времени, фактически наработано 844 часа.

Отметим, в Кировской области идет активное развитие системы видеомониторинга «Лесохранитель». На данный момент уже задействована 21 камера с искусственным интеллектом (радиус обнаружения задымления — до 25 км); дополнительно закуплено 10 камер, которые начнут работу в следующем пожароопасном сезоне. Для обследования очагов в 2026 году использовалось 18 квадрокоптеров.

Всего По итогам сезона зафиксировано 13 лесных пожаров на площади 15,2 га, что составляет в три раза меньшее количество и в пять раз меньшее по площади, чем в прошлом году. В целом показатель площади лесных пожаров текущего года в 9,7 раза ниже среднего значения за предыдущие четыре года. 12 из 13 пожаров ликвидированы в первые сутки.

При этом, по поручению руководства региона группа из 12 кировских парашютистов‑десантников была направлена на помощь Томской области в период сложной пожароопасной обстановки в этом регионе.