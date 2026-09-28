Экс-сотрудница турфирмы из Севастополя обманула 33 человека на 9 млн рублей

Полиция Крыма сообщила о задержании 41-летней жительницы Севастополя, которую подозревают в мошенничестве с туристическими путевками. Жертвы аферы - 33 человека, общий ущерб составил около 9 миллионов рублей.

Как установило следствие, женщина работала агентом в туристической фирме. После увольнения она оформила индивидуальное предпринимательство и продолжила использовать наработанную базу клиентов, параллельно размещая объявления в социальных сетях. В разговорах с покупателями она представлялась сотрудницей своей бывшей фирмы.

Аферистка предлагала туры по выгодным ценам, заключала договор и забирала полную предоплату. Клиенты при этом получали подтверждение бронирования. Затем она аннулировала тур, а деньги от отмены брони уходили на ее личный счет.

Когда клиенты начинали спрашивать, женщина ссылалась на технические сбои, отказ принимающей стороны и другие вымышленные причины. Она обещала перенести поездку или вернуть деньги через некоторое время.

В отношении женщины возбудили уголовное дело, она задержана.

Кстати, мошенники придумали новую схему обмана в мессенджерах: злоумышленник пишет человеку от имени женщины с безобидной аватаркой и утверждает, что хочет купить вещь из его объявления, прикладывая синюю ссылку "открыть объявление".