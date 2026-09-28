Свято-Елисаветинская обитель милосердия, созданная при поддержке Фонда святой Екатерины, уже два года помогает тяжелобольным людям

28 Сентября 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Зачем приезжали посланники Трампа

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Общество Свердловская область
Фото: Фонд святой Екатерины

Свято-Елисаветинская обитель милосердия, созданная при поддержке Фонда святой Екатерины, уже два года помогает тяжелобольным людям

Свято-Елисаветинская обитель милосердия (хоспис) встретила свой день рождения — два года назад современный центр помощи тяжелобольным людям построили при поддержке учредителей Фонда святой Екатерины.  

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

Обитель окружают вековые сосны, а из окон открывается вид на озеро Шарташ. Именно здесь, вдали от городской суеты, под круглосуточным наблюдением находятся те, кто не может жить без посторонней помощи и не имеет близких – парализованные после инсультов, инфарктов, перенесшие серьезные травмы или страдающие ДЦП. 

Все подопечные живут в просторных комнатах, каждая из которых оборудована специальными кроватями, аппаратами ИВЛ, системами хранениями. В обители можно увидеть системы вертикализаторами для профилактики различных заболеваний у лежачих больных, специальные ванные, общие гостиные, и, конечно, Владимиро-Елисаветинский храм, сердце этого места. Здесь проходят богослужения, здесь каждый может остаться наедине с Богом, отсюда по всей обители разносятся колокольный звон и молитвы. Храм освятили в мае этого года, тогда же обитель обрела свою святыню – мощи Луки Крымского. Сейчас в храме активно идут работы по росписи свода и стен.

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

Поздравить обитель с праздником приехали Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, и заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич. 

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

«Я очень хорошо помню, как открывался этот дом милосердия. Весть о том, что Фонд Святой Екатерины и Русская медная компания очень внимательно отнеслись к этому доброму делу милосердия, она многих всколыхнула. То, что открылось в тот день нашему взгляду, вселяло большие надежды: светлые стены, оборудованные палаты и постепенно переезжающие сюда пациенты. За два года весь центр наполнился жизнью. За два года центр действительно вырос, наполнился жизнью, но нисколько не застарел, не закоснел, не запылился. Здесь хорошо быть. В обители главная миссия, главная задача – это чтобы человек на исходе своей жизни встретился с Богом. Чтобы в чистоте, в свете прожить свои последние дни, месяцы, годы. Чтобы встреча с Богом произошла здесь, и чтобы человек, встретивший Бога, вот с этой верой, перешел в вечность. И здесь в особой мере это происходит именно в храме. И без храма обитель бы не могла жить, как без души», — говорит Владыка Евгений.

Теги: фонд святой екатерины, хоспис, подопечные, обитель, митрополи евгений


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети