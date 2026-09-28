Свято-Елисаветинская обитель милосердия, созданная при поддержке Фонда святой Екатерины, уже два года помогает тяжелобольным людям

Свято-Елисаветинская обитель милосердия (хоспис) встретила свой день рождения — два года назад современный центр помощи тяжелобольным людям построили при поддержке учредителей Фонда святой Екатерины.

Обитель окружают вековые сосны, а из окон открывается вид на озеро Шарташ. Именно здесь, вдали от городской суеты, под круглосуточным наблюдением находятся те, кто не может жить без посторонней помощи и не имеет близких – парализованные после инсультов, инфарктов, перенесшие серьезные травмы или страдающие ДЦП.

Все подопечные живут в просторных комнатах, каждая из которых оборудована специальными кроватями, аппаратами ИВЛ, системами хранениями. В обители можно увидеть системы вертикализаторами для профилактики различных заболеваний у лежачих больных, специальные ванные, общие гостиные, и, конечно, Владимиро-Елисаветинский храм, сердце этого места. Здесь проходят богослужения, здесь каждый может остаться наедине с Богом, отсюда по всей обители разносятся колокольный звон и молитвы. Храм освятили в мае этого года, тогда же обитель обрела свою святыню – мощи Луки Крымского. Сейчас в храме активно идут работы по росписи свода и стен.

Поздравить обитель с праздником приехали Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, и заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич.

«Я очень хорошо помню, как открывался этот дом милосердия. Весть о том, что Фонд Святой Екатерины и Русская медная компания очень внимательно отнеслись к этому доброму делу милосердия, она многих всколыхнула. То, что открылось в тот день нашему взгляду, вселяло большие надежды: светлые стены, оборудованные палаты и постепенно переезжающие сюда пациенты. За два года весь центр наполнился жизнью. За два года центр действительно вырос, наполнился жизнью, но нисколько не застарел, не закоснел, не запылился. Здесь хорошо быть. В обители главная миссия, главная задача – это чтобы человек на исходе своей жизни встретился с Богом. Чтобы в чистоте, в свете прожить свои последние дни, месяцы, годы. Чтобы встреча с Богом произошла здесь, и чтобы человек, встретивший Бога, вот с этой верой, перешел в вечность. И здесь в особой мере это происходит именно в храме. И без храма обитель бы не могла жить, как без души», — говорит Владыка Евгений.