Папа римский призвал продолжать бороться с педофилией в РКЦ

Римский папа Лев XIV обратился к епископам Франции с призывом не ослаблять контроль за безопасностью детей в церковных учреждениях, где их могут подстерегать католические священники-педофилы. Нужно сохранять "величайшую бдительность", подчеркнул папа во время своего визита в страну.

По его словам, работа, проделанная французским духовенством по борьбе с педофилией, заслуживает признания, но расслабляться нельзя. Во время поездки в Лурд Лев XIV встретился с жертвами церковного насилия. Встреча была посвящена обсуждению тяжелого опыта пострадавших. Понтифик Рима подчеркнул, что главная цель Римо-католической церкви (РКЦ) — не допустить повторения подобных преступлений.

Проблему педофилии в РКЦ часто поднимал предыдущий папа Франциск. Ранее в РКЦ неоднократно случались скандалы на этой почве. По данным отчета 2021 года, за последние 70 лет во Франции было выявлено свыше 3 тысяч священников-педофилов. Франциск называл эти цифры постыдными для РКЦ, признав, что масштабы беды скрывались.

Многие эксперты считают, что педофилия среди духовенства РКЦ вызвана обязательным целибатом, который был введен в XI веке для поднятия престижа РКЦ в глазах верующих после предыдущего разврата. Х век вошел в историю папства как период "порнократии".

