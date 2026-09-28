Ребенок, пострадавший от воспламенения газа в Суксунском округе, остается в тяжелом состоянии

Ребенок, пострадавший от воспламенения газа в Суксунском округе, по-прежнему остается в тяжелом состоянии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минздрава.

Все трое пострадавших продолжают лечение в больнице. Двое взрослых находятся в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, трагедия произошла вечером 19 сентября. Мужчина и его сестра вместе с семьями находились на летней кухне, готовили ужин. Там же стоял газовый баллон, снятый с автомобиля. В какой-то момент газовоздушная смесь воспламенилась, на людях загорелась одежда.

Пострадали пять человек. Мужчина, получивший тяжелые ожоги скончался 23 сентября в больнице, несмотря на усилия врачей. 24 сентября погиб ребенок. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).