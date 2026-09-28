В России на год отменены проверки бизнеса, пострадавшего от беспилотников

В России на 12 месяцев отменены проверки бизнеса, пострадавшего от атаки беспилотников. Таково решение властей.

Решение вступает в силу сегодня, 28 сентября 2026 г., и будет действовать до 1 октября 2027 г. Мораторий коснётся объектов, которые понесли ущерб в результате атак с 1 января 2026 г. Речь идёт об отсутствии плановых проверок и различных внеплановых контрольно-надзорных мероприятий.

"Решение направлено на снижение административной нагрузки на бизнес и поддержку предприятий, которые сегодня восстанавливают пострадавшие от атак объекты. Важно, чтобы в этот период их ресурсы были сосредоточены на восстановительных работах, а не на прохождении контрольных процедур. При этом предусмотрены исключения для случаев, когда проведение проверок необходимо для обеспечения безопасности граждан. Мораторий на проверки продлится год", - приводит пресс-служба кабмина слова вице-премьера – руководителя аппарата Правительства Дмитрия Григоренко.