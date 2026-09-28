Спикер ЗСК рассказал о работе по совершенствованию законодательства в сфере охраны памятников

"Сохранение и охрана памятников истории и культуры в Краснодарском крае с малой долей вероятности перейдут когда-нибудь в категорию неактуальных для него задач. Сегодня в субъекте почти 20 тысяч таких объектов. Они охватывают колоссальный период времени - от античности до наших дней, служат основой для научных исследований, используются в образовательных целях", - отметил на своих страницах в соцсетях председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Спикер Кубанского парламента подчеркнул, что на региональном уровне для защиты объектов культурного наследия (ОКН) и их поддержания в надлежащем состоянии в каре делается немало. Он напомнил, что одна из инициатив ЗСК по исключению норм, ограничивающих распространение сведений о нахождении археологических памятников, стала федеральным законом.

Кроме того, по объектам более позднего периода, захватывающих в том числе современный исторический этап, в последние годы принят целый ряд документов, регламентирующих работы по содержанию памятников военной истории и благоустройству в границах территории и зон охраны таких объектов.

"Сегодня федеральный законодатель, предоставляя субъектам РФ право создавать региональные научно-методические советы по сохранению и госохране объектов культурного наследия, а также возможность разрешать проведение научно-исследовательских и изыскательских работ по оценке сохранности историко-культурной ценности ОКН разных категорий, дает им, по сути, еще один важный инструмент для работы с памятниками истории и культуры. Безусловно, это важно и для Кубани. И тому подтверждение - выносимый на рассмотрение ближайшей сессии законопроект о приведении профильного нормативного правового акта в соответствие с федеральным законодательством", - резюмировал Юрий Бурлачко.