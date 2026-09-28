Мастера-энтузиасты из Карпинска превращают автомобили в боевые багги для фронта

В Карпинске местные мастера-энтузиасты решили превращать обычные автомобили а боевые багги для дальнейшей отправки в зону специальной военной операции. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Народного фронта Свердловской области. Багги позволят военным решить проблему с нехваткой быстрой мобильности и маневренности пехотных групп в условиях налетов вражеских дронов.

Мастера используют стандартные седаны и хэтчбеки, убирая все лишнее: полностью срезаются двери, крыша и багажник. Благодаря этому бойцы могут мгновенно покидать автомобиль при попадании под обстрел дронов, экономя драгоценные секунды. Вместо демонтированных деталей, придающих кузову жесткость, каркас автомобиля тщательно усиливают металлическими трубами и профильными конструкциями. Получившаяся платформа становится идеальной базой для размещения мобильных огневых групп.

В Народном фронте отмечают, что простая идея уже переросла в серийное производство. С начала спецоперации из цехов Карпинска на фронт было отправлено свыше 50 специализированных автомашин. И останавливаться карпинские мастера не собираются.

"Карпинские багги уже доказали свою эффективность в реальных боевых действиях. Такую же трансформацию пройдёт и "девятка", переданная Народным фронтом Свердловской области. Благодарим всех участников сбора "Народный фронт. Всё для победы". Благодаря вашим финансовым вложениям есть возможность закупить автомобили, метал для каркаса и многое другое для помощи нашим бойцам "на передке", - заявили в Народном фронте.