В Екатеринбурге осужден мужчина, избивший пешеходов из-за дорожного спора жены

В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о хулиганстве и избиении двух пешеходов. Мужчина набросился на них из-за дорожного спора жены.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, конфликт произошел в марте 2026 года на улице Машинной в уральской столице. Водитель автомобиля поспорила с пешеходом из-за проезда по пешеходной части дороги. В ответ мужчина сделал автомобилистке замечание.

Та позвала на помощь мужа, который сначала обложил оппонента нецензурной бранью, угрожал насилием, а затем отвел в сторону и избил. Когда за потерпевшего вступился другой пешеход, от агрессора досталось и ему.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал мужчину виновным в хулиганстве с применением насилия. Ему назначено 1 год и 2 месяца исправительных работ. При этом 10% от зарплаты будет удержано в доход государства.