ВСУ ударили по жд-путям в Брянской области: разрушен мост, с путей сошли вагоны

И.о. главы Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке беспилотников на железную дорогу региона. На перегоне Дятьково - Людиново обрушилась часть моста.

10 вагонов сошли с железнодорожных путей. Пострадавших нет.

В Унечском районе в результате атаки сошли с рельсов 18 пустых полувагонов. Никто не пострадал.

Ещё одна атака с повреждением железнодорожных путей – в Навлинском районе. Движение поездов не нарушено, никто не пострадал.