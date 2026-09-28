30 Сентября 2026
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Фото: пресс-служба администрации Темрюкского района

В Джубге на форуме социальных проектов молодёжи Кубани участники могли получить до 700 000 рублей на реализацию своих инициатив

В Джубге прошёл форум социальных проектов молодёжи Кубани. В рамках деловой программы состоялся грантовый конкурс платформы "Росмолодёжь.Гранты", где участники могли получить до 700 000 рублей на реализацию своих инициатив.

Делегацию Темрюкского района представили сотрудники "РМЦ "Доверие" Полина Концур, Валерия Райнгардт, Наталья Сафонова и Виктория Дудко из учреждения "Культура плюс".

(2026)|Фото: Пресс-служба администрации Темрюкского района

Программа форума отличалась насыщенной образовательной повесткой. Участники общались с экспертами, посещали мастер-классы и разбирали прикладные вопросы развития молодёжной политики. Ключевой темой стала реализация инициатив на муниципальном уровне - обсуждалось, как превратить локальную идею в полезный для всего района проект. Особое внимание уделили предпринимательству, креативной индустрии, инструментам запуска и масштабирования собственных проектов, а также существующим мерам поддержки для молодых активистов.

(2026)|Фото: Пресс-служба администрации Темрюкского района

Важной частью мероприятия стала защита проектов перед экспертной комиссией площадки "Росмолодёжь.Гранты". Участники презентовали свои идеи, раскрывали их суть и аргументированно отвечали на вопросы комиссии.

Команде Темрюкского района есть чем гордиться. По итогам конкурса грантовую поддержку получил проект "Молодёжный медиацентр "МолМедиаТемрюк". Его автор - ведущий специалист "РМЦ "Доверие" Наталья Сафонова. Сумма выделенного гранта составила 320 тысяч рублей.

Теги: темрюкский район, гранты


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