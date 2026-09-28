Украине грозит отключение интернета из-за прилетов по дата-центрам

Премьер‑министр Украины Сергей Корецкий предупредил о риске отключения интернета из‑за атак на серверные центры. Угроза для цифровой инфраструктуры сохранится, пока идут боевые действия.

Власти и компании защищают данные: часть дата‑центров размещают под землей, информацию переносят в облака, отдельные объекты вывозят за границу. Украина готовится к худшему сценарию, отметил Корецкий.

С сентября ВС РФ бьют по дата‑центрам Украины. В Киеве пострадали площадки операторов "Омега Телеком", "Киевстар", Vodafone, "УкрТелеком" и "ДримЛайн" - они обеспечивали связью украинскую армию. Из‑за этого у провайдеров и телеканалов начались сбои. В Минобороны РФ назвали ситуацию "цифровым детоксом" Украины.