В Темрюкском районе впервые прошли соревнования по мотобиатлону

В Темрюкском районе впервые прошли соревнования по мотобиатлону. Состязания на Кубок главы района состоялись в Темрюке, на горе Миска. В спортивном мероприятии приняли участие спортсмены из Краснодарского края.

Участники соревновались в дисциплине "Мотобиатлон, класс "Открытый"" в категории: мужчины - от 18 лет и старше.

Мотобиатлон - это спортивная дисциплина, которая сочетает мастерство управления мотоциклом на внедорожной трассе с меткостью стрельбы. Спортсмены преодолевали дистанцию в 7 кругов, каждому участнику предоставлялось пять попыток для стрельбы из пневматической винтовки.

На трассе спортсменов ждали сложные препятствия, а на огневом рубеже — мишени, в которые нужно было точно попасть. Участники продемонстрировали высокое мастерство управления кроссовыми мотоциклами и отличную меткость.

Мероприятие прошло при поддержке Федерации страйкбола (СК "Синдикат 93"), судьями этапа стрельбы выступили члены ассоциации ветеранов СВО Темрюкского района.